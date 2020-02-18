Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Cengiz: Pazar günü derbiye gideceğim
18.02.2020 - 19:31 |

SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Cengiz: Pazar günü derbiye gideceğim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 1905 Ali Sami Yen Derneği Açılış Töreni'nde konuştu. Derbiye gidip gitmeyeceği sorusunu cevaplayan Cengiz, "Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım" dedi.

SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Cengiz: Pazar günü derbiye gideceğim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu. 1905 Ali Sami Yen Derneği'nin açılış törenine katılan Cengiz Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Derbiye gidip gitmeyeceği sorusunu cevaplayan Cengiz, "Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım" dedi.

Cengiz'in açıklamaları şöyle:

Herkesin endişeleri var hakemlerle ilgili. Ben onların art niyetli olduklarına inanmak istemiyorum. Derbide hakemin en az şekilde sahaya etki etmesini istemiyorum. Malatyaspor maçındaki pozisyon maalesef penaltı gibi gösteriliyor. Tartışma bitmez ama hocamın da dediği gibi rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Lütfen böyle değerlendirin. Ortamı germeyelim. 

Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım. Medyum değilim ben. Her kulüp kendinden sorumlu. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım."

SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Cengiz: Pazar günü derbiye gideceğim

 
    La Liga'da yıldızların mücadelesi...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayserispor pas çalışıp çift kale maç yaptı

    Kayserispor pas çalışıp çift kale maç yaptı

    Atletico Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

    Atletico Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

    Real Madrid, yeni transferi Reinier'i basına tanıttı

    Real Madrid, yeni transferi Reinier'i basına tanıttı

    Başakşehir, Lizbon'a uçtu! Tek eksik Robinho...

    Başakşehir, Lizbon'a uçtu! Tek eksik Robinho...

    Sıradaki Haber