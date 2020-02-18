SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Cengiz: Pazar günü derbiye gideceğim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu. 1905 Ali Sami Yen Derneği'nin açılış törenine katılan Cengiz Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Derbiye gidip gitmeyeceği sorusunu cevaplayan Cengiz, "Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım" dedi.

Cengiz'in açıklamaları şöyle:

Herkesin endişeleri var hakemlerle ilgili. Ben onların art niyetli olduklarına inanmak istemiyorum. Derbide hakemin en az şekilde sahaya etki etmesini istemiyorum. Malatyaspor maçındaki pozisyon maalesef penaltı gibi gösteriliyor. Tartışma bitmez ama hocamın da dediği gibi rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Lütfen böyle değerlendirin. Ortamı germeyelim.

Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım. Medyum değilim ben. Her kulüp kendinden sorumlu. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım."