Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

'Gelirlerimiz pandemi döneminde %60 azaldı. Giderlerimiz kur farkından ötürü %60 arttı. 75 milyon liralık bir artıdan 209 milyon liralık eksiye doğru geldik, bu 400'e doğru gidiyor. Bu bizim hem TFF hem de UEFA ile sıkıntılarımızı arttıracak. Taraftarlarımızın desteğine çok duygulandım. 'Aslan gibi sponsor' hashtagine duygularımı ifade edemem. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın desteğine çok duygulandım. 'Aslan gibi sponsor' hashtagine duygularımı ifade edemem. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. IBAN numaralarımız yayınlanacak, bağış olarak.

IBAN, Socios ve üçüncü olarak da SMS olacak. SMS sürecini başlatacağız. 5 lira değil, Galatasaray'a yakışır şekilde en az 100 lira yapacağız. SMS ile destek de olacak. En az 100 TL bağış yapılacak. 5 TL verebilen de dua etsin. Onların duası bizi ayağa kaldırır.

'500 bin TL destekledim'

İlk olarak ben 500 bin TL'lik bir destekle başlıyorum. Abdurrahim Albayrak'a çok saldırıyorlar, çok üzülüyorum. O böyle bir insan değil. Bana saldırsınlar, ona saldırmasınlar. Abdurrahim Albayrak 500 bin TL bağış yaptı.

Galatasaray için her zaman hayır duası beklerim. Biz Galatasaray için varız. Çok duygulandım. Bunu buradan ilan edeyim. 1 Milyar TL'lik bağış kampanyasıyla ilgili izni geçen sene aldık, Nisan ayında bitiyor. Herkesten önce bu izni aldık. Biz bu izni kullanmadık.

Transfer açıklaması

Hocamızın talepleri açık. O doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün de transfer görüşmeleri oldu. Bizim verme gücümüz ile karşı tarafın talepleri arası çok açık bir yelpaze. Orta noktaya gelmeye çalışıyoruz. İnşallah bir noktaya geliriz. Taraftar emin olsun, biz yatmıyor uyumuyoruz. Dünyamız Galatasaray"

Mesut Özil göndermesi

'Benim disiplin kurulu yedek üyeme, attığı bir tweetten dolayı ceza verdiler. Ali Koç'la şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi. 'Birileri elin oğlu, biri evin oğlu evine geldi' demek nasıl bir mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Aslını reddedip belli bir kültürü reddedip gelene evin oğlu dememek lazım. Bu bir ayrımcılıktır. O zaman yabancılar elin oğlu mu? Herkes değerlidir. Elin oğlu, evin oğlu demeyelim. TFF bu ayrımcılığa bakalım ne diyecek? Muz uzatma sağlığa faydalıdır mı diyecek?