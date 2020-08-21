21.08.2020 - 23:03 |
Son dakika | Galatasaray, basketbol takımında bir testin pozitif çıktığını açıkladı!
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi.
Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
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