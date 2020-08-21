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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, basketbol takımında bir testin pozitif çıktığını açıkladı!
21.08.2020 - 23:03 |

Son dakika | Galatasaray, basketbol takımında bir testin pozitif çıktığını açıkladı!

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray, basketbol takımında bir testin pozitif çıktığını açıkladı!
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi. 

Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Son dakika | Galatasaray, basketbol takımında bir testin pozitif çıktığını açıkladı

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