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12.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu! Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan’a 6 maç müsabakalardan men cezası verilirken Galatasaray’ın cezasız kurtulması, “Neden böyle oldu?” sorusunu akıllara getirdi. İşte Avukat Alpay Köse'nin cevabı...

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu! Oğulcan Çağlayan...
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Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan’ın 6 maç müsabakalardan men ve 1 milyon 200 bin euro ile 500 bin lira tazminat cezası verilirken, Galatasaray’ın cezasız kurtulması, “Neden böyle oldu?” sorusunu akıllara getirdi.

Avukat Alpay Köse, “Futbolcular sözleşmelerinin bitmesinden önce, eğer sözleşmelerini haksız bir şekilde feshederse sportif cezalarla da karşı karşıya kalırlar. Bu oyuncuyu transfer eden kulüp de transfer yasağı cezası alır. Ancak; burada bir nüans var. Futbol hukukunda ‘koruma dönemi’ denen bir süre bulunmaktadır. Koruma dönemi dışında bir fesih söz konusu olduğunda kulübe sportif ceza uygulanmıyor. Galatasaray bu yüzden ceza almadı. Oyuncuya da bundan dolayı 6 ay değil daha az bir ceza verildi” diye konuştu.

Profesyonel futbolcunun 28 yaşından önce imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden üç yıllık veya üç sezonluk dönem koruma dönemi olarak adlandırılır. 25 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, 22 Temmuz 2016’da Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı ve bu süreci zaten doldurmuştu.

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu Oğulcan Çağlayan...

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