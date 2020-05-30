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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu!
30.05.2020 - 20:49 | | AA

Son dakika | Galatasaray COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu!

Galatasaray, kulüpte 85 kişiye yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu!
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Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Son dakika | Galatasaray COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu

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