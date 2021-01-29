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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Diagne ayrılığını TFF'ye bildirdi
29.01.2021 - 15:42 | | Sporx

Son dakika | Galatasaray, Diagne ayrılığını TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Premier Lig ekibi West Bromwich'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da...

Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcünün West Bromwich'e transferini TFF'ye bildirdi.

Son dakika | Galatasaray, Diagne ayrılığını TFFye bildirdi

Sam Allardyce'tan açıklama

Bu arada West Bromwich Teknik Direktörü Sam Allardyce yaptığı açıklamada "Mbaye Diagne konusunda bir sorun çıkmazsa umarım bugün bizimle olacak, henüz değil. Kapıdan içeri girmediği sürece ben dikkatli konuşurum. Bize hücumda katkısı olmasını umuyoruz" diye konuştu.

Son dakika | Galatasaray, Diagne ayrılığını TFFye bildirdi

 

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