Son dakika | Galatasaray, Diagne ayrılığını TFF'ye bildirdi

Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da...

Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcünün West Bromwich'e transferini TFF'ye bildirdi.

Sam Allardyce'tan açıklama

Bu arada West Bromwich Teknik Direktörü Sam Allardyce yaptığı açıklamada "Mbaye Diagne konusunda bir sorun çıkmazsa umarım bugün bizimle olacak, henüz değil. Kapıdan içeri girmediği sürece ben dikkatli konuşurum. Bize hücumda katkısı olmasını umuyoruz" diye konuştu.