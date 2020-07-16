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16.07.2020 - 14:47 |

Son dakika | Galatasaray Doğa Sigorta'dan 3 transfer birden...

Galatasaray Doğa Sigorta, geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta geçiren Barış Ermiş, Eray Aydoğan ve Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna kattı.

Son dakika | Galatasaray Doğa Sigorta'dan 3 transfer birden...
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Galatasaray Doğa Sigorta, geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta geçiren Barış Ermiş, Eray Aydoğan ve Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna kattı.

Son dakika | Galatasaray Doğa Sigortadan 3 transfer birden...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iç transfer çalışmaları kapsamında 5 oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, son olarak TOFAŞ forma giyen tecrübeli oyun kurucu Barış Ermiş, geçen sezon MZT Skopje'de oynayan Ragıp Berke Atar, alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Eray Aydoğan ile son iki sezonda sarı-kırmızılı takımda görev alan Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Türk oyuncular Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan'ın da sözleşmelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir. Galatasaray ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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