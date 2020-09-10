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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
10.09.2020 - 22:16 |

Son dakika | Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun izole edilmiş bir şekilde İstanbul'a gönderildiği açıklandı.

Son dakika | Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Bu oyuncunun yanı sıra 2 basketbolcunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.

Son dakika | Galatasaray Doğa Sigortada bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

 

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