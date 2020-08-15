Son dakika - Galatasaray, Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı!

Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte G.Saray'ın açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öztürk: "Burası Türkiye'nin en önemli kulübü"

Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fatih Öztürk, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü. Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım" diye konuştu.

Galatasaray formasıyla en iyi performansını sürdüreceğini dile getiren başarılı file bekçisi, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var. Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu. Artık bu statta az önce de başkanımızın dediği gibi, penaltıları Galatasaray camiası için çıkaracağım, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için performans açısından her zaman özel olmuştur. İnşallah bu forma altında bu performansı sergilemeye devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.

Abdurrahim Albayrak: "Fatih Öztürk Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri olduğunu ifade ederek, "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti" şeklinde konuştu.

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu; fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Öztürk'ün kariyeri

Galatasaray, 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk'ü transfer etti. Fatih geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile 24 resmi maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.

Galatasaray'da sakatlığından dolayı bir süre kadroda yer alamayacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden deneyimli kaleci Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı. Aslan, 33 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Öztürk kariyerinde Eyipspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Akhisarspor takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 22 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 resmi müsabakada görev alan Fatih, bu karşılaşmalarda kalesinde 49 gol gördü.

33 yaşındaki kaleci kariyerinde Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandı.