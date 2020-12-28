Son dakika - Galatasaray Fatih Terim’siz de başarılı oldu!

ONUR DİNÇER

Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Fatih Terim’in ilerleyen haftalarda da takımı yalnız bırakacak olması başlangıçta camiada kaygı yaratsa da, korkulan olmadı.

PFDK tarafından beş maçlık soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verilen Terim’in durumunun kaygı yaratması boşuna değildi çünkü Cim Bom geçmişte benzer durumlarda büyük sıkıntı çekmişti. Ancak bu sefer öyle olmadı, sarı-kırmızılılar Terim’den yoksun çıktıkları önce Göztepe ardından Trabzonspor maçlarını kazanmayı başardı.



Fatih Terim, 2012-13 sezonundaki Orduspor maçında tribüne gönderildi. Sonraki iki karşılaşmada deneyimli teknik adamın yokluğu hissedildi. Eskişehirspor ile berabere kalan Galatasaray, Gençlerbirliği’ne ise mağlup oldu.

2018-19 sezonunda önce sezonun 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde cezalandırılan Terim, ardından sondan ikinci haftada da, Başakşehir ile yapılan lig mücadelesinde tribüne gönderildi.

Sarı-lacivertli takımla yapılan maçtaki olaylardan verilen yedi maçlık cezada Galatasaray, ilk iki maçında Kayserispor’u yendi, Konyaspor ile berabere kaldı. Ardından Beşiktaş’a kaybeden Aslan; Rizespor ve Başakşehir karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını kazanırken, bu süreçte 9 puan kaybı yaşadı. Başakşehir maçında aldığı cezanın ardından çıkılan Terim’siz maçlarda ise Cim Bom, Sivasspor’a ve Denizlispor’a yenildi.







Terim, 2019-20 sezonunda da üç maçlık ceza aldı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 4 puan bıraktı. Fatih Terim’in ceza aldığı için takımını yalnız bıraktığı 13 maçta takılan Cim Bom, bu karşılaşmalarda 31 puan kaybı yaşadı. Bu sezon ilk kez Terim’siz çıkılan üst üste iki maç kazanıldı.

En az gol yiyen takım: G.SARAY

Aslan, Muslera’nın yokluğuna rağmen kalesinde ligin en az gol gören takımı oldu. Alanyasspor’un Gaziantep’te 3-1 yenilmesiyle beraber Galatasaray, sadece 9 golle kalesinde en az gol gören takım olduğu görüldü. Özellikle takım savunmasını iyi gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Okan Kocuk günden güne performansını yükseltirken, hastalığı devam eden Fatih Öztürk de görev yaptığı karşılaşmalarda başarılı olmuştu.

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