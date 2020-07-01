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01.07.2020 - 07:00 |

Son dakika Galatasaray haberler - Emre Akbaba tam Terim'in istediği forvet

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, duran, top bekleyen santrfor yerine; gezen, rakip savunmayı bozan forvet tarzını Emre Akbaba ile yakaladı.

Son dakika Galatasaray haberler - Emre Akbaba tam Terim'in istediği forvet
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Terim’in istediği tam da Emre gibi bir golcüydü.

Gomis ve Falcao tarzı durağan forvetler yerine koşan, kenara da gelen, arkadaşlarına alan açan gezen santrfor tarzını benimseyen Terim’in bu istediği profile Adem Büyük ve Andone uyuyor olsa da, Akbaba da bu işi becerdi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, duran, top bekleyen santrfor yerine; gezen, rakip savunmayı bozan forvet tarzını Emre Akbaba ile yakaladı. Terim’in istediği tam da Emre gibi bir golcüydü.

Son dakika Galatasaray haberler - Emre Akbaba tam Terimin istediği forvet

Gomis ve Falcao tarzı durağan forvetler yerine koşan, kenara da gelen, arkadaşlarına alan açan gezen santrfor tarzını benimseyen Terim’in bu istediği profile Adem Büyük ve Andone uyuyor olsa da, Akbaba da bu işi becerdi.

Bu durum, sarı-kırmızılıların yeni sezondaki transfer hamlesindeki şifresini de gösterdi. Terim’in geçen yaz çok istediği Genk’in Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta gezen forvet için ideal isim olarak görünüyordu ama bu transfer gerçekleşmemişti.

27 yaşındaki futbolcu, 6 ay önce Aston Villa’nın yolunu tuttu. Yine Çekya ekibi Sparta Prag’ın Ganalı forveti Benjamin Tetteh’le ilgili girişimler de sonuçsuz kalmıştı.

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