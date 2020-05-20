Son dakika | Galatasaray HDI Sigorta, Batuhan Avcı'yı transfer etti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turuncu-lacivertli formayı giyen Batuhan Avcı'nın yeni sezonda Galatasaray HDI Sigorta forması giyeceği bildirildi.

Efeler Ligi'nin 2019-2020 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giydiği kaydedilen paylaşımda, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2000 doğumlu Avcı, Beşiktaş altyapısından A Takım’a yükselme başarısı göstermiş; son Türkiye Gençler Şampiyonası’nda 2., TVF 1.Lig’de ise şampiyon olarak geçtiğimiz sezonu tamamlamıştı.