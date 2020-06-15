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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray kaptanı Işıl Alben, BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı!
15.06.2020 - 19:29 | | DHA

Son dakika | Galatasaray kaptanı Işıl Alben, BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı!

Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını ve BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı. Alben, sözleşmesinin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi kabul ettiğini ancak aradan 4.5 ay geçmesine rağmen geri dönüş olamadığı için ayrıldığını ifade etti.

Son dakika | Galatasaray kaptanı Işıl Alben, BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı!
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını ve BOTAŞ Spor ile anlaştığını açıkladı.

Sözleşmesinin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi kabul ettiğini ancak aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube personelleri tarafından kendisine bir sözleşme gelmemesi üzerine takımda istenmediğini anladığını dile getiren Işıl Alben, şu ifadeleri kullandı:

"Çok Değerli GALATASARAY Ailem; Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor.

Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubatın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan şimdilik ayrılıyorum. Galatasaraya ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Fatih Terim Hocama, Sayın Başkanım Mustafa Cengize, tüm Galatasaray Camiasına ve siz Büyük Galatasaray Taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaraya transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ Spora geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkırana ve yönetimine teşekkür ediyorum."

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