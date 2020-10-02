Son dakika | Galatasaray kaybetti, 6 milyon Euro gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce Avrupa Kupaları'nda eleme turlarında hiç fire vermemişti. Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez ön elemeye çıkıp 10 eleme turu maçında Sarı-Kırmızılı takımı yöneten Terim, bu karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Seri, İskoçya'da sona erdi, ikinci yarıda gelen gollerle Rangers karşısında 2-1 kaybeden deneyimli teknik adam 11. maçında ilk kez mağlubiyet yaşarken, yenilginin faturası da ağır oldu.

Grup geliri de gitti

Sarı-Kırmızılılar bu yenilgiyle hem Avrupa defterini kapattı hem de ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı bir dönemde kasasına girecek 6 milyon Euro'dan oldu. Cim Bom gruplara kalsa bu parayı direkt almakla kalmayacak ayrıca gruplarda kazandığı maç başına 540 bin Euro, beraberlik halinde ise 190 bin Euro kazanacaktı. Terim'in galibiyet serisinin bittiği gecede, Rangers'ın hocası Steven Gerrard ise elemelerdeki kaybetmeme serisini 19 maça taşıdı. İngiliz çalıştırıcı, 2.5 sezondur görev yaptığı Rangers'ta ön eleme turunda 13 galibiyet, 6 beraberlikle gruplara kalmayı başardı.

Son 3 elemede gruplara kalamadı

Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 3 ön eleme aşamasında da rakiplerini geçemeyerek, grup aşamasına kalamadı. 2010-11 sezonunda Play-Off turunda Aslan, Karpaty’ye İstanbul’da 2-2 ve deplasmanda 1-1’lik sonuçlarla elendi. 2017-18’de 2. ön elemede Ostersunds’a deplasmanda 2-0 ve İstanbul’da 1-1’le kaybetti.. Ve son olarak da Cim Bom, Rangers’a Play-Off’ta 2-1’lik sonuçla boyun eğdi.