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25.11.2020 - 14:13 | | Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Son dakika | Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul yapılamayacak

1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat'a kadar uzatılacak. İstanbul Valilliği'ne bağlı dernekler masasının; Galatasaray Yönetimi'ne tebligatı yakın zamanda göndermesi bekleniyor.

Son dakika | Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul yapılamayacak
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Galatasaray Kulübü, Aralık ayında yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek. 19-26 Aralık tarihlerinde genel kurulu olağanüstü seçim için toplamak isteyen sarı-kırmızılılar, covid-19 salgını nedeniyle bunu yapamayacak. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi.

Bu tarihe kadar genel kurulların toplanmasına izin verilmeyeceği, pandeminin seyrine göre bu konuda tekrar karar alınacağı öğrenildi. Valililklerin, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu tebligatı Galatasaray Yönetimi'ne yakın zamanda dernekler Masası aracılığıyla göndermesi ve kulübün de bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan olağan kongre zamanı ise Mayıs 2021.

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Son dakika | Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul yapılamayacak

 

 

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