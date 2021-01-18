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18.01.2021 - 08:45 | | Fanatik

Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed ile görüşmelere başlıyor

Saint Etienne ile Zamalek bir türlü anlaşma sağlayamayınca Mostafa Mohamed için Galatasaray'ın eli güçlendi. Genç oyuncu için de bu hafta bir kez daha görüşmeler yapılacak.

Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed ile görüşmelere başlıyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ismini verdiği bir diğer oyuncu da Mısır'da Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'di.

23 yaşındaki forvet için çalışmalar yapılmış, hatta Fransız ekibi St.Etienne ile transfer yarışına girilmişti. Fransız ekibiyle, Zamalek bir türlü anlaşma sağlayamayınca Sarı-Kırmızılılar'ın eli güçlendi.

Genç oyuncu için de bu hafta bir kez daha görüşmeler yapılacak.

 

Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed ile görüşmelere başlıyor

Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid

 

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