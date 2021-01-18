Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ismini verdiği bir diğer oyuncu da Mısır'da Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'di.

23 yaşındaki forvet için çalışmalar yapılmış, hatta Fransız ekibi St.Etienne ile transfer yarışına girilmişti. Fransız ekibiyle, Zamalek bir türlü anlaşma sağlayamayınca Sarı-Kırmızılılar'ın eli güçlendi.

Genç oyuncu için de bu hafta bir kez daha görüşmeler yapılacak.

Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid