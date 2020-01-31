31.01.2020 - 15:15 |
Son dakika | Galatasaray Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.
Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.