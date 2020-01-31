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31.01.2020 - 15:15 |

Son dakika | Galatasaray Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.

Son dakika | Galatasaray Nzonzinin sözleşmesini feshetti

    71 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu!
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