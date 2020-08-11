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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı resmen açıkladı!
11.08.2020 - 19:06 | | DHA

Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı resmen açıkladı!
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Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, başarılı hücum oyuncusuna ilk sezon için 3 milyon 750 bin TL, ikinci sezon için 4 milyon 250 bin TL, üçüncü sezon için 4 milyon 750 bin TL ve dördüncü sezon için 5 milyon 250 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Son dakika | Galatasaray, Oğulcan Çağlayanı resmen açıkladı

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