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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı!
07.09.2020 - 21:13 | | DHA

Son dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı!

Transferde son dakika... Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı.

Son dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı!
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Galatasaray Kulübü, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı.

Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor. Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.

 

Son dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı

Galatasaray Kulübü, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspordan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.

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