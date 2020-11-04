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04.11.2020 - 13:38 |

Son Dakika | Galatasaray sıfır çekti! Süper Lig'de 7 maçta...

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Galatasaray'ın istatistikleri dikkat çekti.

Son Dakika | Galatasaray sıfır çekti! Süper Lig'de 7 maçta...
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Süper Lig'de kornerden 5 gol bulan Fenerbahçe, etkili kullandığı duran toplar sayesinde liderlik koltuğuna kuruldu. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, 7 haftada kazandığı 41 korner atışında gol atmak bir yana tehlike bile yaratamadı.

Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan ve Belhanda'nın kullandığı 41 kornerin çoğu ön direğe takılırken, taraftarlar sosyal medyada kendi takımlarında duran toplarda Fenerbahçeli Caner ve Sosa gibi etkili isimlerin olmayışını eleştirdi.

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Son Dakika | Galatasaray sıfır çekti Süper Ligde 7 maçta...

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