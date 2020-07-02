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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Duyurdular! 'Youcef Belaili G.Saray'la anlaştı'
02.07.2020 - 09:28 | | Takvim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Duyurdular! 'Youcef Belaili G.Saray'la anlaştı'

Suudi basını, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Cezayirli yıldızın sarı-kırmızılılar ile büyük oranda anlaştığını yazdı. Bu sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Duyurdular! 'Youcef Belaili G.Saray'la anlaştı'
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili'nin ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu...

Suudi basını önceki gece son dakika olarak verdiği haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Cezayirli yıldızla her konuda anlaştığını duyurdu. Bu sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Duyurdular Youcef Belaili G.Sarayla anlaştı

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Suudi basını, bu sezon 18 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan Belaili'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek, "2 yıl sözleşme sorun yaratıyor. Ama Kulüpler bonservis pazarlığını sürdürüyor" dedi.

ASLAN PAYLAŞTI ORTALIK YIKILDI!

Youcef Belaili, Suudi basınındaki transfer iddialarının ardından Twitter'den 'Aslan' emojisi paylaştı. Bu hareket, "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı.

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