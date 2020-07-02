Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Duyurdular! 'Youcef Belaili G.Saray'la anlaştı'

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili'nin ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu...

Suudi basını önceki gece son dakika olarak verdiği haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Cezayirli yıldızla her konuda anlaştığını duyurdu. Bu sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Suudi basını, bu sezon 18 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan Belaili'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek, "2 yıl sözleşme sorun yaratıyor. Ama Kulüpler bonservis pazarlığını sürdürüyor" dedi.

ASLAN PAYLAŞTI ORTALIK YIKILDI!

Youcef Belaili, Suudi basınındaki transfer iddialarının ardından Twitter'den 'Aslan' emojisi paylaştı. Bu hareket, "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı.

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