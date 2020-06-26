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26.06.2020 - 11:34 | | Takvim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da Trezeguet operasyonu! İlk görüşme...

Galatasaray geçen sezondan beri transfer etmek istediği Mısırlı futbolcu için Aston Villa’ya kiralama teklifinde bulundu. Eski Kasımpaşalı yıldız, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol 2 asistle oynadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da Trezeguet operasyonu! İlk görüşme...
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Galatasaray Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı yıldızı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı.

İNGİLTERE'DE ETKİLİ OLAMADI

Sezon başında 10 milyon Euro'ya İngiliz kulüplerinden Aston Villa'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol-2 asistle oynadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasarayda Trezeguet operasyonu İlk görüşme...

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven 25 yaşındaki Trezeguet'i Terim'in çok istediği öğrenildi. Yönetim girişimlere şimdiden başlarken kiralama teklifinde bulunuldu.

ASTON VİLLA ATEŞ HATTINDA

İngiltere Premier Ligi'nde sondan ikinci sırada bulunan ve düşme ihtimali yüksek takımlar arasında gösterilen Aston Villa'nın bir alt lige düşmesi durumunda bu transfer daha da kolaylaşacak.

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