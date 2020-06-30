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30.06.2020 - 17:05 | | Sporx

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın uzun dönemli sakatlığı nedeniyle gelecek sezon için hedefleri arasında gösterilen Claudio Bravo açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın uzun dönemli sakatlığı nedeniyle gelecek sezon için hedefleri arasında gösterilen Claudio Bravo, Manchester City'den ayrılacağını açıkladı ve eşinin Galatasaray'a gitmesini değil, ülkesine dönmesini istediğini belirtti.

İşte tecrübeli eldivenin açıklamaları: "Ülkeme geri dönme kararı, vermem gereken bir karar. Eşim Universidad Catolica'da oynamamı istiyor. Nereye gidersem gideyim, ailem için en iyi opsiyonu seçeceğim. Sadece kendimi düşünmek bencillik olur.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravoya yenge engeli

Haziran ayında Manchester City'den ayrılacaktım ancak pandemi nedeniyle sözleşmemi 2 ay daha uzattım. City ile harika bir ilişkim var. 1 yıl önce uzun süreli bir sakatlık geçirdim ve bana karşı çok iyilerdi. Böyle şeyler, her zaman karşılığının verilmesi gereken jestlerdir. Şu anda en önemli şey, pandemi. Ailem  konusunda çok endişeliyim ve onlardan uzakken bir şey olur diye mideme ağrılar giriyor. Futboldaki geleceğim ile ilgili endişelenmeyi çok önceden bıraktım. Evde daha önemli endişelerim var, ailem, çocuklarım ve eşim. Beynim ve vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Şu anda yaptığım gibi hazırlık yapmaya ne kadar devam edebileceğime beynim karar verecek. Şu anda vücudum benim yanımda olduğu için şanslıyım ve bunu daha uzun süre yapmayı umuyorum. Hayatta hissediyorum ve bu önemli."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravoya yenge engeli

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