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03.07.2020 - 14:01 | | Fanatik

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Menajeri açıkladı! Semih Kaya Galatasaray'a...

Eski Galatasaraylı stoperin menajeri Güde Fazıl Özdemir, "Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz’da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih’in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir" dedi.

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Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Semih Kaya yeniden Galatasaray forması giyebilir. Milli futbolcunun menajeri sarı kırmızılılardan teklif gelmesi halinde değerlendireceklerini söyledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Menajeri açıkladı Semih Kaya Galatasaraya...

Galatasaray bu sezon stoperde istikrarı yakalayamadı. Sarı-kırmızılılar bu bölgede yaşanan sakatlıklar nedeniyle stoperde orta saha rotasyonunu kullandı. Yönetim önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için savunma rotasyonunu genişletmeyi planlıyor. Yabancı sayısındaki değişiklik ihtimali de düşünüldüğünde sarı-kırmızılılar için ön plana çıkan isimlerden biri de Semih Kaya.

Menajer Güde Fazıl Özdemir, NTV’ye Semih Kaya’nın Galatasaray’a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Semih Kaya’nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz’da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih’in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.

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