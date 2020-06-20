Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaray'a 'evet' dedi!
20.06.2020 - 11:44 | | Fotomaç

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaray'a 'evet' dedi!

Sarı-kırmızılı kulübün uzun yıllardır kadrosuna katmak istediği Oumar Niasse konusunda sonunda iyi haberler geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcü, Galatasaray'a gelmeyi kabul etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaray'a 'evet' dedi!
ABONE OL

Galatasaray, uzun yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Oumar Niasse'nin transferi konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılıların sezon sonu Everton ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli santrforun menajeriyle irtibata geçip olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi. İngiliz ekibinden kesin ayrılacak olan 30 yaşındaki santrforun bonservis bedelinin olmaması yönetimin iştahını kabartırken, Niasse'nin de artık düzenli forma giymek istediği için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Gelecek sezon forvet hattında değişikliğe gidecek olan Galatasaray bu takviyeyi kiralık oynayan Florin Andone'nin yerine yapacak.

AKHİSAR ELEŞTİRİSİ ENGEL OLMUŞTU

Oumar Niasse, ilk olarak 2014 yılında Galatasaray'ın gündemine geldi. O dönemde Akhisar Belediyespor'da forma giyen Senegalli oyuncu, 5.5 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Niasse, Moskova formasını giyerken de sarı- kırmızılıların listesinden hiç düşmedi.

O dönem Galatasaray hocası olan Hamza Hamzaoğlu, Niasse ile ilgili olarak, "Bilal'den sonra, 'kulübü Akhisar'a mı çeviriyor' dediler. Bu yüzden alamadık. Şimdi yaptıkları ortada ve transferi artık zor" demişti. Rus ekibinde gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Niasse, 2016'da 17.9 milyon euroya Everton'un yolunu tuttu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaraya evet dedi

Galatasaray efsanesi: Muslera

 

Nevzat Dindar: Fatih Terim'in 2 değişiklik yapacak durumu yok
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Maçın kaderiyle oynanan kararlar verildi
    MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Maçın kaderiyle oynanan kararlar verildi
  2. Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
    Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
  3. Mariano: Önceliğim şampiyonluk
    Mariano: Önceliğim şampiyonluk
  4. Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaray'a 'evet' dedi!
    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaray'a 'evet' dedi!
  5. Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
    Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa yükselişini devam ettirmek istiyor

Kasımpaşa yükselişini devam ettirmek istiyor

Giudetti: Tek önceliğim kızım

Giudetti: Tek önceliğim kızım

Trabzonspor deplasman başarısına güveniyor

Trabzonspor deplasman başarısına güveniyor

Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca

Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca

Sıradaki Haber