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03.08.2020 - 08:22 | | Sabah

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Terim, Jean-Ricner Bellegarde'yi istedi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha transferi... Fransız basınında yer alan habere göre Sarı-kırmızılılar Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Terim, Jean-Ricner Bellegarde'yi istedi
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Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalarak ligi 6'ncı sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Terim, Jean-Ricner Bellegardeyi istedi

L'Equipe'in haberine göre Cimbom, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor. Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.

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Haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi. 22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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