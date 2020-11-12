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12.11.2020 - 08:37 | | Fanatik

Son Dakika | Galatasaray ve Leipzig arasında yılın takası! Marcao...

Galatasaray Yönetimi, Saracchi ile sözleşme uzatmak için Leipzig ile masaya oturacak. Ancak diğer yandan da Alman ekibi Cim Bom’dan Marcao’yu istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Marcao'ya karşılık Saracchi'nin yanı sıra en az 13 milyon Euro talep etmesi bekleniyor.

Son Dakika | Galatasaray ve Leipzig arasında yılın takası! Marcao...
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Geçen sezonun devre arasında Alman ekibi RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi, şu ana kadar ki performansıyla Galatasaraylılar'ı tatmin etmiş durumda. Özellikle teknik direktör Fatih Terim’in beğenisini kazanan 22 yaşındaki sol bek için devre arasında ya da sezon sonu bitmeden Leipzig'le masaya oturulması planlanıyor.

Aslan, Saracchi'yi 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Ancak Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom’dan stoper Marcao’yu istiyor. Hal böyle olunca Galatasaray Yönetimi de çözüm arayışına geçti. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı için daha önce 20 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Bu doğrultuda Galatasaray, bir takas formülü sunmayı hedefliyor. Buna göre Cim Bom, Saracchi’nin yanı sıra 13 milyon Euro verilmesi halinde Marcao’yu Leipzig’e gönderecek.

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Son Dakika | Galatasaray ve Leipzig arasında yılın takası Marcao...

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