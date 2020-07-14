14.07.2020 - 18:42 |
Son dakika | Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!
Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırlamasıyla ilgili kararın iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.
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