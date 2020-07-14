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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!
14.07.2020 - 18:42 |

Son dakika | Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!

Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırlamasıyla ilgili kararın iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!
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Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.

 Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Son dakika | Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kuruluna itirazda bulundu

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