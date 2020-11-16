Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'a bir şok daha! Milli ara çok pahalıya mal oldu...
16.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'a bir şok daha! Milli ara çok pahalıya mal oldu...

Galatasaray’da eksikler halkasına Babel de eklendi, sarı-kırmızılılar bir anda üç oyuncusunu birden kaybetti.

Son dakika - Galatasaray'a bir şok daha! Milli ara çok pahalıya mal oldu...
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Omar Elabdellaoui’nin Norveç Milli Takımı’nda koronavirüse yakalanması, Luyindama’nın Demokratik Kongo Milli Takımı’nda sakatlanması sonrasında bir kötü haber de Babel’den geldi. Cim-Bomlu oyuncu, önce semptomları gösterdiği için Hollanda kadrosundan çıkarıldı, 4. test pozitif sonuçlandı.

Milli maçlar için verilen ara Galatasaray’a çok pahalıya mal oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç önemli oyuncusunu birden kaybetti. Omar Elabdellaoui, Luyindama derken, dün de Ryan Babel’den kötü haber geldi.
İlk sıkıntı sağ bek Omar Elabdellaoui’den gelmişti. Norveç Milli Takımı’nda yer alan futbolcu, testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Zaten Norveç’in Romanya ile oynayacağı karşılaşma da ertelendi.
Demokratik Kongo Milli Takımı antrenmanında sakatlanan Luyindama’nın kasık bölgesinde sorun olduğu ve bu hafta oynamasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi. Milli takım kadrosundan çıkartılan oyuncunun kesin durumu yarın yapılacak kontroller sonrası belli olacak.
Demokratik Kongo Milli Takımı doktorlarının Luyindama ile ilgili 3 haftalık bir tedavi programı öngördüğü, bunu da oyuncuya ilettikleri öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp ise Kongolu doktorların daha önceki yanlış teşhislerinden dolayı temkinli hareket ediyor.
Son olarak Hollanda Milli Takımı’nda Ryan Babel de kadrodan çıkarıldı. 3 testi negatif sonuçlanan Galatasaraylı futbolcu önce koronavirüs semptomları taşıdığı için takımdan uzaklaştırıldı ve son olarak 4. testi pozitif çıktı.

Saracchi’ye özel izin
Galatasaray’da Saracchi’nin milli arada soluğu ülkesinde aldığı ortaya çıktı. İkinci kez baba olmasından dolayı Teknik Direktör Fatih Terim’den ekstra izin alan Uruguaylı sol bekin ailesinin yanına gittiği belirtildi. Diğer taraftan Galatasaray’da 3 günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün devam edilecek.

Son dakika - Galatasaraya bir şok daha Milli ara çok pahalıya mal oldu...

Ryan Babel Ajax’taki İlk Golünden Sonra Konuştu

Mauricio Lemos baklava yerken kendinden geçti...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Forveti Falcao belirleyecek!
    Forveti Falcao belirleyecek!
  2. Fenerbahçe'de 28 yıllık gelenek!
    Fenerbahçe'de 28 yıllık gelenek!
  3. Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!
    Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!
  4. Beşiktaş'ta gözler testte!
    Beşiktaş'ta gözler testte!
  5. Galatasaray'a bir şok daha!
    Galatasaray'a bir şok daha!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor!

Son dakika - Galatasaray’da mahkeme günü! ibrasızlığın iptali görüşülecek...

Son dakika - Galatasaray’da mahkeme günü! ibrasızlığın iptali görüşülecek...

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan genç futbolculara şans!

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan genç futbolculara şans!

Kemer’de footgolf coşkusu

Kemer’de footgolf coşkusu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet