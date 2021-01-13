13.01.2021 - 21:26 |
Son Dakika | Galatasaray'a derbi öncesi Feghouli müjdesi
Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonrasında çeyrek finale yükselen Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber geldi.
NEVZAT DİNDAR
Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi Feghouli müjdesi yaşanıyor. Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan ve 3 haftadır takımdaki yerini alamayan Cezayirli futbolcunun yarın takımla beraber antrenmana çıkması bekleniyor.
Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.