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13.01.2021 - 21:26 |

Son Dakika | Galatasaray'a derbi öncesi Feghouli müjdesi

Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonrasında çeyrek finale yükselen Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber geldi.

Son Dakika | Galatasaray'a derbi öncesi Feghouli müjdesi
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Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi Feghouli müjdesi yaşanıyor. Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan ve 3 haftadır takımdaki yerini alamayan Cezayirli futbolcunun yarın takımla beraber antrenmana çıkması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Son Dakika | Galatasaraya derbi öncesi Feghouli müjdesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Ligin ikinci yarısında uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık."
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