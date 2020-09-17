Son Dakika | Galatasaray'a dev sponsor!

Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray 2020-21 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile bu akşam saat 19:00’da (TSİ) Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları logolu formasıyla boy gösterecek.

Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.