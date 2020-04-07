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07.04.2020 - 16:08 |

Son dakika | Galatasaray'a Diagne piyangosu

Senegal basını Diagne'nin Galatasaray'a geri dönüş ihtimalinin yanı sıra sarı kırmızılı takımın karlı bir anlaşma yaptığını yazdı.

Son dakika | Galatasaray'a Diagne piyangosu

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında Club Brugge'a kiraladığı Diagne'den ekstra gelir elde edecek. Senegal basını, Club Brugge'un kadro dışı bıraktığı ve sezonun ikinci yarısında kadroda yer vermeediği Diagne için hala sarı kırmızılı takıma taksit ödediğini, şampiyonluğu kazanması halinde de Galatasaray'ın para kazanacağını duyurdu.

Belçika'da normal sezonda 29. hafta itibariyle en yakın takipçisi Gent'in 15 puan önünde lider olan Club Brugge, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde Diagne transferinde yapılan anlaşma gereği yine Galatasaray'a ödemede bulunacak.

Belçika ekibinin hala kiralık anlaşmasında bütün ödemeleri yapmadığı ve liglerin ertelenmesinden dolayı oluşan krizden dolayı maaş indirimi konusunda da plan program yürüttüğü kaydedildi.  Diagne bu sezon Galatasaray ve Club Brugge formalarıyla toplamda oynadığı 12 maçta 4 gol attı

Son dakika | Galatasaraya Diagne piyangosu

Son dakika | Galatasaraya Diagne piyangosu

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