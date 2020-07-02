Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Galatasaray'a zorlu Trabzonspor maçı öncesi müjde..

Sakatlıklardan yana bu sezon çok çeken sarı-kırmızılı takımda sakatlığı iyileşen Marcao'nun antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışması teknik heyette büyük sevinç yarattı. Brezilyalı stoperin pazar günü oynanacak dev karşılaşmada savunmadaki yerini alması bekleniyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Falcao, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Muslera'dan blokaj tekniği çalışması

Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Uruguaylı eldiven resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu fotoğrafla ilgili olarak "Biraz farklı ama yine toplayım" ifadelerini kullandı.