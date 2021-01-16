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16.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Bonservis rakamı düştü...

Galatasaray, Fransız kulübü St. Etienne’in devreden çıkmasıyla Mısırlı oyuncunun transferinde yalnız kaldı. 23 yaşındaki futbolcu da Cim-Bom’u isterken, iki kulübün de büyük oranda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı

Son dakika - Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Bonservis rakamı düştü...
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Fransızlar sıkıldı
Cim-Bom, Fatih Terim’in transfer etmek istediğini söylediği dört aday için çalışmalarını devam ettirirken, “Elde var bir” demeye çok az kaldı. Sarı-kırmızılıların istediği Zamalek’ten Mostafa Mohamed için en büyük engel, Saint Etienne idi. Ancak Fransız kulübünün 15 gündür devam eden pazarlıktan sıkıldığı, bu oyuncuyla artık ilgilenmediği ifade edildi.

5 milyon dolara düştü
Mısırlı futbolcu da Galatasaray’da oynamak istediğini söyledi. Zamalek ise bonservisini 5 milyon dolara düşürdü. Mohamed, sezon sonuna kadar kiralanıp, sonrasında da zorunlu satın alma opsiyonu ile Galatasaray’a gelecek. Oyuncunun 1+4 milyon dolarlık bir formül ile kadroya dahil edileceği belirtildi. Golcü, geçen yıl 46 maçta 16 gol kaydetti, 3 de asist yaptı.

Son dakika - Galatasaraya Mostafa Mohamed müjdesi Bonservis rakamı düştü...

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

1997 doğumlu Mısırlı futbolcu, Zamalek alt yapısından yetişti. Daha sonra El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralanan santrfor, bu sezon ligin ilk iki maçında oynadı ve iki gol attı. Ancak son dört karşılaşmada kadroya dahil edilmedi. Zamalek ile 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Mısır A Milli Takımı’nda da 4 kez görev aldı ancak burada gol atma başarısını gösteremedi.

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