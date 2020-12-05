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05.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'a Taylan Antalyalı müjdesi! Muhtemel 11...

Atakaş Hatayspor maçının son hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, tesislerde kampa girdi. Cim-Bom’da Taylan Antalyalı’nın dünkü idmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi.

Son dakika - Galatasaray'a Taylan Antalyalı müjdesi! Muhtemel 11...
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Cim-Bom’da Taylan Antalyalı’nın dünkü idmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü yaptığı antrenmanda bir ikili mücadele sırasında sol ayak bileği burkulan 25 yaşındaki oyuncu, dünkü çalışmada takımla birlikte yer aldı. İzolasyon sürecini tamamlayan Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Sakatlıkları süren Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao’nun ise kendileri için hazırlanan özel programa uygun bir şekilde çalıştıkları dile getirildi.
İzolasyon süreci bugün tamamlanacak olan Omar Elabdellaoui’nin de idmanının daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Son dakika - Galatasaraya Taylan Antalyalı müjdesi Muhtemel 11...

Kampa girdi
Atakaş Hatayspor maçının son hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, tesislerde kampa girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü maçın son taktik denemelerini yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda özellikle hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran Galatasaray’da ilk 11, Taylan’ın sakatlığı nedeniyle bugün kesinlik kazanacak.

Hatay’a kötü haber
Galatasaray’ın bugünkü rakibi Atakaş Hatayspor’da 3 futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup, takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır” ifadesi kullanıldı.

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