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HaberlerGalatasaray Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray'da Andone kupa kadrosuna alındı
04.02.2020 - 14:39 |

SON DAKİKA | Galatasaray'da Andone kupa kadrosuna alındı

Sarı kırmızılı takımda uzun süredir sakat olan Florin Andone, kupada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.

SON DAKİKA | Galatasaray'da Andone kupa kadrosuna alındı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da Alanya’ya hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30’da başlayacak mücadele için kampa girecek.

Andone kadroda
Galatasaray'da uzun süreli sakatlık yaşayan Florin Andone de Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."

SON DAKİKA | Galatasarayda Andone kupa kadrosuna alındı

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