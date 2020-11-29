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29.11.2020 - 00:42 |

Son dakika - Galatasaray'da Andone'den sürpriz Rizespor paylaşımı!

Süper Lig'de Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Geçen sezon Çaykur Rize maçında çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, maçın ardından paylaşımda bulundu.

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Kiralık oynadığı Galatasaray’ın geçen sezonki Çaykur Rize maçında çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, o günden bu yana henüz sahalara dönemedi. Rumen oyuncu, dünkü Rize maçının ardından, “I am very happy” yazarak, sarı-kırmızılıların bu mutluluğuna ortak oldu ve Rize’yi unutmadığını gösterdi.

‘2-2.5 sene sakat yattım’
Saracchi’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte görev alan Emre Taşdemir, Rize karşısında önemli bir üç puan kazandıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, “İlk dakikadan son dakikaya kadar önde olan taraf bizdik. Hocamızın verdiği taktiklere uyduk. Oynadıkça kendime geleceğim. 2-2.5 sene kadar sakat yattım. Bundan sonra daha iyi olacağım” diye konuştu.

Son dakika - Galatasarayda Andoneden sürpriz Rizespor paylaşımı

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