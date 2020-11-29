Son dakika - Galatasaray'da Andone'den sürpriz Rizespor paylaşımı!

Kiralık oynadığı Galatasaray’ın geçen sezonki Çaykur Rize maçında çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, o günden bu yana henüz sahalara dönemedi. Rumen oyuncu, dünkü Rize maçının ardından, “I am very happy” yazarak, sarı-kırmızılıların bu mutluluğuna ortak oldu ve Rize’yi unutmadığını gösterdi.

‘2-2.5 sene sakat yattım’

Saracchi’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte görev alan Emre Taşdemir, Rize karşısında önemli bir üç puan kazandıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, “İlk dakikadan son dakikaya kadar önde olan taraf bizdik. Hocamızın verdiği taktiklere uyduk. Oynadıkça kendime geleceğim. 2-2.5 sene kadar sakat yattım. Bundan sonra daha iyi olacağım” diye konuştu.