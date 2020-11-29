Son dakika - Galatasaray'da Andone'den sürpriz Rizespor paylaşımı!
Süper Lig'de Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Geçen sezon Çaykur Rize maçında çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, maçın ardından paylaşımda bulundu.
Kiralık oynadığı Galatasaray’ın geçen sezonki Çaykur Rize maçında çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, o günden bu yana henüz sahalara dönemedi. Rumen oyuncu, dünkü Rize maçının ardından, “I am very happy” yazarak, sarı-kırmızılıların bu mutluluğuna ortak oldu ve Rize’yi unutmadığını gösterdi.
‘2-2.5 sene sakat yattım’
Saracchi’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte görev alan Emre Taşdemir, Rize karşısında önemli bir üç puan kazandıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, “İlk dakikadan son dakikaya kadar önde olan taraf bizdik. Hocamızın verdiği taktiklere uyduk. Oynadıkça kendime geleceğim. 2-2.5 sene kadar sakat yattım. Bundan sonra daha iyi olacağım” diye konuştu.