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01.12.2020 - 08:16 |

Son dakika | Galatasaray'da ayrılık! Sözleşme feshi...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fatih Terim'in kiralık olarak transfer ettiği Etobo için şok eden bir karar verildi.

Son dakika | Galatasaray'da ayrılık! Sözleşme feshi...
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Geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalan Etebo geçtiğimiz hafta gözden çıkarılmıştı. Fatih hoca, Nijeryalı oyuncuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Genç orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların Ocak ayında ayrılması planlanıyor. Bonservisi Stoke City'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor.

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Son dakika | Galatasarayda ayrılık Sözleşme feshi...

 

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