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16.11.2020 - 17:47 |

Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

Seçim kararı alan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, adaylık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!
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İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galatasaray'ın 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Mali Genel Kurul'unda, yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetmesinin ardından başkan Mustafa Cengiz açıklamada bulundu.

"TARİHİ BİR KARAR"
"Tarihi bir karar. Özellikle, medeni kanunu ve dernekler kanunu açısından hukuka uygun bir karar. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda aldığı bir içtihat kararı var zaten. Mahkememiz de buna uydu. Bu bağlamda Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte özellikle yönetimin işlevlerini yerine getirememesi, fonksiyonlarını icra edememesi için bazı kesimler çok uğraştı. Galatasaray'ı mecburi olarak mahkeme kapılarına götürdü. Oysa ben ilk gün söyledim, idari ibrasızlık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararıdır, idari ibrasızlık için uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim diye istirham etmiştim. Uymadılar. Tabii ki alınan her karara saygı duyarım, genel kurul kararına da saygı duyarım; ama alınan karar yanlış bir hükümdü. Bu hüküm yerine oturdu. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamların yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ne mutlu bize ne mutlu katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, avukatlarımıza... Hepsine teşekkür ediyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum. Bu vesayet makamlarının kırılmasında etkin bir görev aldılar." 

Son dakika - Galatasarayda Başkan Mustafa Cengizden adaylık açıklaması

ADAYLIK AÇIKLAMASI
Seçim konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın isteği, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da bilvesile başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Buna da inanıyorum. Biz de Galatasaray için varız. Sevgili Galatasaraylılara, sevgili taraftarlarımıza son olarak şunu söylemek isterim. Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız. Yaşasın Galatasaray!" şeklinde konuştu.

 

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