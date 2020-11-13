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13.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den flaş adaylık kararı!

Galatasaray’da, İçişleri Bakanlığı’nın seçimle ilgili vereceği karar beklenirken, Başkan Mustafa Cengiz’in 16 Kasım’daki mahkeme sonucuna göre adaylık konusunda yol haritasını çizeceği belirlendi

Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den flaş adaylık kararı!
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Olağanüstü kongreye hazırlanan Galatasaray’da, İçişleri Bakanlığı’nın seçimle ilgili vereceği karar bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz’in de 16 Kasım’daki mahkeme sonucuna göre adaylık konusunda yol haritasını çizeceği öğrenildi.

Çağlayan’daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden pazartesi günü çıkacak sonuç, Başkan Cengiz’in kararını da belirleyecek. 14. Asliye Hukuk’taki çatı dava için bilirkişi raporunu sundu. Bu raporla mali genel kuruldaki sayımın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı belli olacak. Sayımın usule uygun olduğuna karar verilirse bu durumda tüzüğün 59. maddesine göre aklanmayan Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve denetleme kurulu bir seçim dönemi geçmeden aday olamayacaklar.

İşte Başkan Mustafa Cengiz’in bu nedenle yeniden adaylık için beklemede olduğu belirtildi. Mahkemeden ibrasızlığın usulsüzlüğüne ilişkin bir karar çıkması halinde ise Mustafa Cengiz ve arkadaşlarının seçime girmesiyle ilgili engel kalmayacak.

14 Kasım’daki davada mahkemenin kararı erteleyebileceği de yine olasılıklar arasında yer alıyor. Ancak mahkeme sürecinin uzaması durumunda olası bir seçimde Divan Başkanlığı’nın Mustafa Cengiz’in adaylık başvurusunu kabul edip etmeyeceği noktasında yeni bir tartışma yaşanabilir.

Son dakika - Galatasarayda Başkan Mustafa Cengizden flaş adaylık kararı

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