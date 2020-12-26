Son dakika - Galatasaray'da Belhanda'dan sözleşme cevabı!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Belhanda açıklamalarda bulundu.

"Açıkçası burası oynaması zor bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz."

Sözleşme sorusuna Belhanda, "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." yanıtını verdi.