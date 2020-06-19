Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı!
19.06.2020 - 23:47 | | AA

Son dakika | Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı!

Galatasaray, koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı!
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

 

Konyaspor'dan sağlık çalışanlarına özel 'Minnettarız' pankartı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı!
    Son dakika | Galatasaray'da corona test sonuçları negatif çıktı!
  2. Okan Buruk: "Şampiyonluğa kenetlendik"
    Okan Buruk: "Şampiyonluğa kenetlendik"
  3. Rusya'da tarihi maç! Sochi, Rostov'u 10-1 yendi...
    Rusya'da tarihi maç! Sochi, Rostov'u 10-1 yendi...
  4. Robinho: "Hayalimiz şampiyon olmak"
    Robinho: "Hayalimiz şampiyon olmak"
  5. Ankaragücü-Başakşehir: 1-2
    Ankaragücü-Başakşehir: 1-2



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Norwich City - Southampton: 0-3

Norwich City - Southampton: 0-3

Son dakikada | Max Kruse'den Fenerbahçe açıklaması!

Son dakikada | Max Kruse'den Fenerbahçe açıklaması!

Tottenham - Manchester United (CANLI)

Tottenham - Manchester United (CANLI)

Son dakika | Başakşehir'de Skrtel şoku! Galatasaray maçında...

Son dakika | Başakşehir'de Skrtel şoku! Galatasaray maçında...

Sıradaki Haber