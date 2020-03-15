Son dakika... Galatasaray'da Donk şoku!

Derbi öncesi Galatasaray'da ilk 11'de yer alan Ryan Donk, ısınmalar sırasında sıkıntı yaşadı. Tecrübeli futbolcu ilk olarak çalışmayı bıraktı.

Ardından bir süre kenarda kendisini deneyen Donk, sorununu aşamayınca hemen sağlık ekibiyle konuştu. Bu esnada normalde yedekte olan Ahmet Çalık hemen ısınmalara başladı.

Donk, sağlık ekibiyle görüşerek direkt soyunma odasına gitti. Hollandalı yıldız kendini iyi hissetti ve karşılaşmaya 11'de başladı.

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