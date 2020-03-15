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15.03.2020 - 18:43 | | Celal Umut Eren - Skorer

Son dakika... Galatasaray'da Donk şoku!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da maç öncesi ilk 11'de yer alan Donk ısınmalar sırasında sıkıntı yaşadı.

Son dakika... Galatasaray'da Donk şoku!

Derbi öncesi Galatasaray'da ilk 11'de yer alan Ryan Donk, ısınmalar sırasında sıkıntı yaşadı. Tecrübeli futbolcu ilk olarak çalışmayı bıraktı.
Ardından bir süre kenarda kendisini deneyen Donk, sorununu aşamayınca hemen sağlık ekibiyle konuştu. Bu esnada normalde yedekte olan Ahmet Çalık hemen ısınmalara başladı.

Donk, sağlık ekibiyle görüşerek direkt soyunma odasına gitti. Hollandalı yıldız kendini iyi hissetti ve karşılaşmaya 11'de başladı.

Son dakika... Galatasarayda Donk şoku

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