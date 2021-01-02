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02.01.2021 - 20:16 |

Son dakika - Galatasaray'da Emre Kılınç, Marcao ve Falcao şoku!

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Emre Kılınç kırmızı kart gördü. Galatasaray'da 2. yarıda oyuna giren Falcao, sakatlanarak oyundan çıktı. Galatasaray'da Marcao'nun ardından sarı kart gören Arda Turan da Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Son dakika - Galatasaray'da Emre Kılınç, Marcao ve Falcao şoku!
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Galatasaray'da Emre Kılınç 51. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kart sonrası VAR'dan uyarı geldi. Abdülkadir Bitigen, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Emre Kılınç'a verdiği kırmızı kart kararını değiştirmedi.

Galatasaray'da Marcao'nun ardından sarı kart gören Arda Turan da Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Falcao sakatlandı
Galatasaray'da 46. dakikada oyuna giren Falcao, 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Son dakika - Galatasarayda Emre Kılınç, Marcao ve Falcao şoku

 

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