Son Dakika | Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı. Genç futbolcunun tedavisine başlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı.

Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığımız, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edilmektedir.

Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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