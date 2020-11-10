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10.11.2020 - 19:05 |

Son dakika - Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Son dakika - Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."

Son dakika - Galatasarayda Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı

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