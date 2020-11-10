10.11.2020 - 19:05 |
Son dakika - Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'la yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."