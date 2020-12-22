Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Falcao hayal kırıklığı yarattı! Muhtemel 11'ler...
22.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Falcao hayal kırıklığı yarattı! Muhtemel 11'ler...

Cim-Bom’da sakatlığı bir türlü geçmeyen Radamel Falcao’nun bugün oynamamasıyla beraber kaçırdığı maç sayısı, oynadıklarını geçecek.

Son dakika - Galatasaray'da Falcao hayal kırıklığı yarattı! Muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Göztepe maçının son taktik çalışmasını dün gerçekleştiren Galatasaray’da sağ üst adalesinde çekme hisseden Etebo idmanı tamamlayamadı. Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavi olduğu açıklanan Falcao, takımla birlikte ısındı ancak sonrasında kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Geçirdiği semptomlu kovid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Oynadığından fazla kaçırdı
Cim-Bom’da sakatlığı bir türlü geçmeyen Radamel Falcao’nun bugün oynamamasıyla beraber kaçırdığı maç sayısı, oynadıklarını geçecek.
34 yaşındaki Kolombiyalı forvetin oynamadığı maç sayısı 30 olacak. Buna karşın Falcao, 29 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.

Son dakika - Galatasarayda Falcao hayal kırıklığı yarattı Muhtemel 11ler...

Son dakika - Galatasarayda Falcao hayal kırıklığı yarattı Muhtemel 11ler...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Adana Demirspor'da Yunus Akgün fırtınası! Galatasaray'dan kiralık gitmişti...

Giovani dos Santos'un Tijuana'ya Karşı Etkileyici Performansı

Alberth Elis'ten şık gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Quaresma Portekiz'de şov yapıyor
    Quaresma Portekiz'de şov yapıyor
  2. Transferi açıkladı! Galatasaray...
    Transferi açıkladı! Galatasaray...
  3. “Önce hayal kurduk, sonra onlara inandık"
    “Önce hayal kurduk, sonra onlara inandık"
  4. Aboubakar’ın hızına kimse yetişemiyor!
    Aboubakar’ın hızına kimse yetişemiyor!
  5. Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!
    Fenerbahçe'nin çıkış bileti Başakşehir!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Ne geçmez sakatlıkmış bu Falcao"

"Ne geçmez sakatlıkmış bu Falcao"

NBA'de dev şölen başlıyor

NBA'de dev şölen başlıyor

ÖZEL | Haluk Yıldırım'dan ayrılık sonrası Ufuk Sarıca açıklaması! "Seçeneğimiz kalmamıştı"

ÖZEL | Haluk Yıldırım'dan ayrılık sonrası Ufuk Sarıca açıklaması! "Seçeneğimiz kalmamıştı"

Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor!

Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet