Son dakika - Galatasaray'da Falcao hayal kırıklığı yarattı! Muhtemel 11'ler...

Göztepe maçının son taktik çalışmasını dün gerçekleştiren Galatasaray’da sağ üst adalesinde çekme hisseden Etebo idmanı tamamlayamadı. Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavi olduğu açıklanan Falcao, takımla birlikte ısındı ancak sonrasında kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Geçirdiği semptomlu kovid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Oynadığından fazla kaçırdı

Cim-Bom’da sakatlığı bir türlü geçmeyen Radamel Falcao’nun bugün oynamamasıyla beraber kaçırdığı maç sayısı, oynadıklarını geçecek.

34 yaşındaki Kolombiyalı forvetin oynamadığı maç sayısı 30 olacak. Buna karşın Falcao, 29 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.

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