Son dakika | Galatasaray'da Falcao kavgası: Parasını sen öde

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bir kriz de Radamel Falcao konusunda yaşıyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle tam 25 maç kaçıran Kolombiyalı golcünün alacakları nedeniyle sıkıntı çıkarması, yönetim kurulunun da gündemine geldi.

Başkan Mustafa Cengiz ve birkaç yöneticinin Albayrak’a, “Falcao’yu ben getirdim diyordun, şimdi parasını da sen öde” diye çıkıştığı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak’ın ise bu tepki karşısında büyük üzüntü yaşadığı ve bir süre konuşmama kararı aldığı belirtiliyor. Yaz aylarında Falcao’nun transferinin gecikme sebebi olarak, Albayrak’ın tecrübeli futbolcuya sarılmış halde verdiği poz gösterilmişti.