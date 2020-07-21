Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Falcao kavgası: Parasını sen öde
21.07.2020 - 09:46 | | FANATİK

Son dakika | Galatasaray'da Falcao kavgası: Parasını sen öde

Başkan Cengiz ve birkaç yöneticinin Abdurrahim Albayrak’a, “Falcao’yu ben getirdim diyordun, şimdi parasını da sen öde” diyerek çıkıştıkları, Albayrak’ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

ABONE OL

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bir kriz de Radamel Falcao konusunda yaşıyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle tam 25 maç kaçıran Kolombiyalı golcünün alacakları nedeniyle sıkıntı çıkarması, yönetim kurulunun da gündemine geldi.

Son dakika | Galatasarayda Falcao kavgası: Parasını sen öde

Başkan Mustafa Cengiz ve birkaç yöneticinin Albayrak’a, “Falcao’yu ben getirdim diyordun, şimdi parasını da sen öde” diye çıkıştığı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak’ın ise bu tepki karşısında büyük üzüntü yaşadığı ve bir süre konuşmama kararı aldığı belirtiliyor. Yaz aylarında Falcao’nun transferinin gecikme sebebi olarak, Albayrak’ın tecrübeli futbolcuya sarılmış halde verdiği poz gösterilmişti.

 

Melih Mahmutoğlu ve sevgilisinin motor keyfi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'dan Bernard Mensah hamlesi
    Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'dan Bernard Mensah hamlesi
  2. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
  3. Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
    Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
  4. Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
    Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
  5. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!

Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Sıradaki Haber