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31.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim galibiyet serisi istiyor!

Süper Lig’de bu akşam Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray’da hedef yine kazanıp galibiyet serisi başlatmak.

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim galibiyet serisi istiyor!
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Süper Lig’de bu akşam Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray’da hedef yine kazanıp galibiyet serisi başlatmak... Ankaragücü’nü mağlup ederek zirveden uzaklaşmak istemeyen sarı-kırmızılılar, daha sonra gideceği Sivas deplasmanını kayıpsız geçip milli araya huzurla girmek istiyor.
Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularına uyarılarını bu çerçevede yaptı. Terim, “Seri yakalamamız için uygun bir fikstür var” diyerek futbolcularından bu süreci kayıpsız geçmelerini istedi. Cim-Bom dün taktik idmanını yaparak kampa girdi.

Falcao göndermesi
Galatasaray, kulübün resmi twitter hesabından Falcao’nun gördüğü kırmızı karta göndermede bulundu. Golcülerinin haksız atıldığına inanan sarı-kırmızılılar, Galatasaray-Ankaragücü maçının anonsunu Falcao fotoğrafı ile verdi ve sahada olmasa bile Cim-Bom’da yerinin bulunduğunu gösterdi.
Bu arada sarı-kırmızılılarda Luyindama, sarı kart ceza sınırında bugünkü maça çıkacak. Sarı-kırmızılı oyuncu, kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terim galibiyet serisi istiyor

Bir rakip de Koronaspor!
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, koronavirüs nedeniyle 10 oyuncudan yoksun olarak sahaya çıkacaklarını söyledi.
Çapa, “Şartlar normal olsa belki şu an kurmuş olduğumuz kadro, 2002 yılından beri kurduğumuz en iyi kadrolardan biri... Bir de Koronaspor var. Çünkü hafta içi bir çalışma yapıyoruz ama test sonuçları pozitif çıkınca bütün planlar bozuluyor. Bugün için toplam 7 pozitif vakamız var. Belirti gösteren 1-2 oyuncumuz var. Onları da takımın içine sokmadık. Korona belki de sezon sonunda şampiyonu belirleyecek” diye konuştu.

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terim galibiyet serisi istiyor

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