Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Futbolculara ceza...

Florya'da hareketli saatler yaşanıyor... Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Patron Fatih Terim, maçta alınan beraberliğin ardından çok konuşulacak bir karara imza attı.

Teknik patron Fatih Terim'in, oyuncularına kızdığı için takıma izin vermediği öğrenildi. Kayseri karşısında forma giyen isimlerin yenilenme koşusu yaptığı, Falcao'nun ise tedaviyle geçirdiği antrenmanda, diğer oyuncular sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. Aslan'da zorlu maçın hazırlıkları bugün yapılacak idmanla sürecek.